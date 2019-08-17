الداخلية اليمنية تعلق العمل بسلطات الجوازات بعد تمرد قوات الانتقالي الجنوبي

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن تعليق العمل بسلطات الجوازات والهجرة والأحوال المدنية هناك على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من مؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، عن بيان للوزارة أن "إعلان تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميلشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن، وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري".

ودعت الوزارة في بيانها "جميع الضباط والصف والأفراد، وكافة منتسبي الوزارة، الوقوف صفا واحدا لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني".

FAWAZ SALMAN المجلس الانتقالي اليمني ينفي الانسحاب من المواقع العسكرية في عدن إلى أن "وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب".

يذكر أن مدينة عدن قد شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة اليمنية حول محيط قصر المعاشيق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين.