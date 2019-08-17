سماع أصوات انفجارات في مستوطنات غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعد رصد منظومة القبة الحديدية لإطلاق قذائف صاروخية من داخل القطاع.

القدس - سبوتنيك . وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار أطلقت للمرة الثانية خلال يوم، وذلك عقب رصد قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة واعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة السبت، غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "شنت الطائرات الحربية غارات على قطاع غزة حيث أطلقت صواريخ متفرقة صوب أراضي زراعية مفتوحة".

كما شهد يوم الجمعة الماضي، إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، وجاء في بيان الجيش أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم.