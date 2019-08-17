"كانت في طريقها إلى خارج المملكة".. ماذا ضبطت جمارك مطار المدينة

تمكنت الجمارك السعودية من إحباط عملية تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة، عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ذكرت ذلك هيئة الجمارك السعودية، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت 17 أغسطس/ آب، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بإخفاء أكثر من 3 ملايين ريال (حوالي 804 ألف دولار) بين أمتعتهم الشخصية.

#الجمارك_السعودية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تُحبط محاولة 4 أشخاص لتهريب أكثر من 3 ملايين ريال سعودي إلى خارج المملكة، ولم يُثبت الأشخاص بعد إحباط محاولاتهم مشروعية الحصول على المضبوطات؛ مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال. pic.twitter.com/3bSEY0Aqyh — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) August 17, 2019

ولفتت إلى أنه تم كشفهم من قبل العاملين في المطار، وأن أصحاب تلك الأموال لم يقدموا ما يثبت حصولهم على تصريح قانوني لاصطحاب تلك الأموال إلى خارج المملكة.

#الجمارك_السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين ريال الى خارج المملكة كانت مخبأة ضمن أمتعة 4 مسافرين.

عملية الضبط تمت في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي في #المدينه_المنورة pic.twitter.com/UbEEd5JjoQ — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 17, 2019

ولفتت صحيفة "عرب نيوز" إلى قول أحمد الغامدي، مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز: "تم ضبط المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948300 ريال، بينما حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679000، وفي المحاولة الثالثة حاول مسافر تهريب 415500 ريال، وكانت أكبر محاولات التهريب التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال".

ولفت الغامدي إلى أن عدم تقديم المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم، لما يثبت مشروعية أو مصادر هذه المضبوطات، يعزز اتهامهم بالارتباط بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال".