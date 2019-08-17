الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق شمال غزة

قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، مساء السبت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عدة على مناطق شمال غزة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن "الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا".

وأضاف الإعلام العبري، أن "هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "قوات جيش الدفاع رصدت قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة".

وأضاف أن "مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".

#عاجل رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع #غزة. مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2019

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار، السبت، في عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعد رصد منظومة القبة الحديدية لإطلاق قذائف صاروخية من داخل القطاع.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار أطلقت للمرة الثانية خلال يوم، وذلك عقب رصد قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة واعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

كما شهد يوم الجمعة الماضي، إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، وجاء في بيان الجيش أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم.