وزير يمني يعلق على التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين

علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، على قرار جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تعيين سفير لحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، لدى جمهورية إيران الإسلامية.

وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر": "التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن المليشيا الحوثية، ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

١-التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران واداته في اليمن #المليشيا_الحوثية، ليس مفاجئ، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

وأضاف أن "الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

٢-هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية،وتوقيت اعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية ازمة اختطاف الناقلات النفطية وامن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد حالة العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه كسرها — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

واعتبر "توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه كسرها".

وأكد "حق الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية".

٣-نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

وطالب معمر الإرياني "المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار".