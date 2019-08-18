Widgets Magazine
تسجيل
10:46 18 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    أمين عام حزب الله حسن نصر الله

    من هم حلفاء "حزب الله" الذين تسعى واشنطن لفرض عقوبات عليهم؟

    © REUTERS / Aziz Taher
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يعيش لبنان مرحلة يصفها الخبراء بأنها الأخطر، خاصة في ظل الأوضاع التي تحيط به سياسيا وجغرافيا، وكذلك في ظل الضغوط الأمريكية، والحديث عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على حلفاء "حزب الله".

    زيارة الحريري

    في البداية يرى طوني طعمة، عضو قوى 14 آذار، أن الولايات المتحدة قصدت الأحزاب السياسية المتحالفة مع "حزب الله"، وهي التيار الوطني الحر وحركة أمل، إلا أن زيارة الحريري الأخيرة لواشنطن كانت زيارة ناجحة، وأنه تم صرف النظر عن فرض تلك العقوبات.

    سعد الدين الحريري
    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    الحريري: العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله لن تؤثر على عملنا
    وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن زيارة الحريري لواشنطن كان الهدف الرئيسي منها وقف فرض العقوبات، وأن الولايات المتحدة منحت الفرصة للحلفاء، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان.

    وذكر طعمة أن الولايات المتحدة ترى أن "حزب الله" يسيطر على لبنان، وأنها تسعى لدعم الجيش اللبناني وتسليحه للسيطرة على لبنان.

    السياسة الأمريكية

    من ناحيته قال زياد ناصر الدين، المحلل السياسي الاقتصادي، إن واشنطن تتعاطى مع المنطقة على أنها هي الآمر النهائي، وأنها لم  لن تتقبل خسارة مشروعها في العراق وسوريا وأفغانستان، كما أنها لم تستطع إخضاع إيران كما تحاول.

    وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن تحاول الضغط على لبنان لتحقيق بعض مكاسب السياسية ضد إيران.

    حلفاء حزب الله

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    بومبيو: لبنان مهدد من طرف إيران و"حزب الله"
    وأوضح أن التلميحات بأن هناك عقوبات على حلفاء "حزب الله" غير مفهومة، خاصة أن الحلفاء هم من ضمن الجيش والشعب، ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، وأنه لا يمكن فرض عقوبات على أي من هذه الشخصيات، وأن هذه العمليات مرفوضة تماما من كامل الفئات اللبنانية.

    ويرى زياد أنه بعد خطاب حسن نصر الله الأخير، أصبح الواقع في مكان آخر، وأن لبنان ليس ضعيفا، وأن اعتقاد واشنطن بأنها يمكن أن تفرض شروطها في لبنان ليس صحيحا.

    فرض الشروط

    وشدد على أن واشنطن تسعى لفرض شروطها من خلال الواقع الاقتصادي في لبنان، خاصة في ظل اعتماد السوق على الدولار، وهو ما يدفع واشنطن للضغط من أجل إخضاع لبنان.

    وطالب ناصر الدين بضرورة قيام الحكومة بإجراءات اقتصادية جديدة للتخفيف من عمليات الضغط الأمريكية، خاصة أن العقوبات على أي فريق في لبنان تطال الجميع دون استثناء.

     خطة المواجهة

    وأكد ضرورة وضع رؤية اقتصادية انتاجية والتخلص من الاقتصاد الريعي، الذي يمنح واشنطن القدرة على التحكم في الاقتصاد اللبناني.

     وتابع "لبنان لن يرضخ لإسرائيل ولا للضغوط الأمريكية، وعلى واشنطن حل أزمتها مع إيران بعيدا عن لبنان".

    مواقف عدائية

    وذكر ناصر الدين أن واشنطن تقف أمام إعادة الإعمار في سوريا، وأنها تعيق ملف عودة النازحين للضغط على لبنان أيضا، في حين أن أوروبا لا تستطيع  تحمل هجرة النازحين إليها، فيما لن تتحمل إسرائيل وجود جبهة مفتوحة، وهو ما يؤكد أن هناك حدود للعبة.

    عقوبات جديدة

    حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
    © AP Photo / Hussein Malla
    حزب الله: إسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها
    وكشفت صحيفة "الأخبار" أن حديث رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من ​واشنطن​ عن العقوبات​ عكس قرارا أمريكيا بتفعيلها وتوسيعها.

     وأشارت الصحيفة أن لوائح جديدة ستصدر قريبا يمكن أن تتضمن أسماء في تيارات وأحزاب سياسية حليفة لـ"حزب الله" اللبناني​، وبحسب الصحيفة فإن "​الخزانة الأمريكية​ لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين برجال الأعمال​ والمتمولين ​الشيعة".

    ولفتت مصادر محلية إلى أن ما سبق وفعلته ​الإدارة الأمريكية​ بإدراج نائبين ​لبنانيين على قوائمها، كان بمثابة رسالة تحذيرية لأركان ​الدولة اللبنانية​، وتحديدا لرئيس الجمهورية​ اللبنانية، ​ميشال عون،​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المعروف عنهما علاقتهما الوثيقة بالحزب".

    خطاب نصر الله

    اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن القرار في حرب يوليو/ تموز 2006 كان أمريكيا ومشروع تصفية المقاومة كان مشروعا أمريكيا، وإسرائيل كانت مجرد أداة في الحرب.

    وفي كلمة له في الذكرى الـ 13 لحرب يوليو/تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أكد نصر الله أن إسرائيل كانت ستكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلتها إلى الحرب، وذلك وفقا لقناة "الميادين".

    انظر أيضا:

    الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بـ"حزب الله"
    بومبيو: لبنان مهدد من طرف إيران و"حزب الله"
    بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية
    لاريجاني: الشعب اللبناني و"حزب الله" وجها صفعة قوية للإسرائيليين والأمريكيين
    لابد من التحرك الجاد.. رسالة من "أنصار الله" إلى "حزب الله"
    الكلمات الدلالية:
    سعد الحريري, أخبار لبنان, حزب الله, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك