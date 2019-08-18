من هم حلفاء "حزب الله" الذين تسعى واشنطن لفرض عقوبات عليهم؟

يعيش لبنان مرحلة يصفها الخبراء بأنها الأخطر، خاصة في ظل الأوضاع التي تحيط به سياسيا وجغرافيا، وكذلك في ظل الضغوط الأمريكية، والحديث عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على حلفاء "حزب الله".

زيارة الحريري

في البداية يرى طوني طعمة، عضو قوى 14 آذار، أن الولايات المتحدة قصدت الأحزاب السياسية المتحالفة مع "حزب الله"، وهي التيار الوطني الحر وحركة أمل، إلا أن زيارة الحريري الأخيرة لواشنطن كانت زيارة ناجحة، وأنه تم صرف النظر عن فرض تلك العقوبات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، أن زيارة الحريري لواشنطن كان الهدف الرئيسي منها وقف فرض العقوبات، وأن الولايات المتحدة منحت الفرصة للحلفاء، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان.

وذكر طعمة أن الولايات المتحدة ترى أن "حزب الله" يسيطر على لبنان، وأنها تسعى لدعم الجيش اللبناني وتسليحه للسيطرة على لبنان.

السياسة الأمريكية

من ناحيته قال زياد ناصر الدين، المحلل السياسي الاقتصادي، إن واشنطن تتعاطى مع المنطقة على أنها هي الآمر النهائي، وأنها لم لن تتقبل خسارة مشروعها في العراق وسوريا وأفغانستان، كما أنها لم تستطع إخضاع إيران كما تحاول.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن تحاول الضغط على لبنان لتحقيق بعض مكاسب السياسية ضد إيران.

حلفاء حزب الله

وأوضح أن التلميحات بأن هناك عقوبات على حلفاء "حزب الله" غير مفهومة، خاصة أن الحلفاء هم من ضمن الجيش والشعب، ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، وأنه لا يمكن فرض عقوبات على أي من هذه الشخصيات، وأن هذه العمليات مرفوضة تماما من كامل الفئات اللبنانية.

ويرى زياد أنه بعد خطاب حسن نصر الله الأخير، أصبح الواقع في مكان آخر، وأن لبنان ليس ضعيفا، وأن اعتقاد واشنطن بأنها يمكن أن تفرض شروطها في لبنان ليس صحيحا.

فرض الشروط

وشدد على أن واشنطن تسعى لفرض شروطها من خلال الواقع الاقتصادي في لبنان، خاصة في ظل اعتماد السوق على الدولار، وهو ما يدفع واشنطن للضغط من أجل إخضاع لبنان.

وطالب ناصر الدين بضرورة قيام الحكومة بإجراءات اقتصادية جديدة للتخفيف من عمليات الضغط الأمريكية، خاصة أن العقوبات على أي فريق في لبنان تطال الجميع دون استثناء.

خطة المواجهة

وأكد ضرورة وضع رؤية اقتصادية انتاجية والتخلص من الاقتصاد الريعي، الذي يمنح واشنطن القدرة على التحكم في الاقتصاد اللبناني.

وتابع "لبنان لن يرضخ لإسرائيل ولا للضغوط الأمريكية، وعلى واشنطن حل أزمتها مع إيران بعيدا عن لبنان".

مواقف عدائية

وذكر ناصر الدين أن واشنطن تقف أمام إعادة الإعمار في سوريا، وأنها تعيق ملف عودة النازحين للضغط على لبنان أيضا، في حين أن أوروبا لا تستطيع تحمل هجرة النازحين إليها، فيما لن تتحمل إسرائيل وجود جبهة مفتوحة، وهو ما يؤكد أن هناك حدود للعبة.

عقوبات جديدة

وكشفت صحيفة "الأخبار" أن حديث رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من ​واشنطن​ عن العقوبات​ عكس قرارا أمريكيا بتفعيلها وتوسيعها.

وأشارت الصحيفة أن لوائح جديدة ستصدر قريبا يمكن أن تتضمن أسماء في تيارات وأحزاب سياسية حليفة لـ"حزب الله" اللبناني​، وبحسب الصحيفة فإن "​الخزانة الأمريكية​ لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين برجال الأعمال​ والمتمولين ​الشيعة".

ولفتت مصادر محلية إلى أن ما سبق وفعلته ​الإدارة الأمريكية​ بإدراج نائبين ​لبنانيين على قوائمها، كان بمثابة رسالة تحذيرية لأركان ​الدولة اللبنانية​، وتحديدا لرئيس الجمهورية​ اللبنانية، ​ميشال عون،​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المعروف عنهما علاقتهما الوثيقة بالحزب".

خطاب نصر الله

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن القرار في حرب يوليو/ تموز 2006 كان أمريكيا ومشروع تصفية المقاومة كان مشروعا أمريكيا، وإسرائيل كانت مجرد أداة في الحرب.

وفي كلمة له في الذكرى الـ 13 لحرب يوليو/تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أكد نصر الله أن إسرائيل كانت ستكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلتها إلى الحرب، وذلك وفقا لقناة "الميادين".