ظريف يعلن نتيجة لقائه في الكويت... اتفاقية مع دول الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، ما وصفه بنتائج زيارته إلى الكويت.

وقال ظريف في تصريح عبر موقع "تويتر": "أجريت محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي (الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح)، وتمنيت الشفاء العاجل لأمير البلاد".

وتابع "طرحت على الكويت مقترح إيران، لعقد الحوار الإقليمي وبحثت معهم فكرة المقترح الإيراني لتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج".

ومضى ظريف "كما تحدثنا عن ضرورة اعتماد تلك الاتفاقية، حتى نتخلص من الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية".

وأتم "انتهيت من تلك الجولة القصيرة، وسأشرع حاليا في جولة للدول الاسكندنافية".

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال ظريف بولي العهد الكويتي، بحسب الوكالة، "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".

وذكر الوكالة أنه خلال اللقاء رحب ولي العهد الكويتي بوزير الخارجية الإيراني، مشيرا إلى رغبة أمير الكويت في استقبال وزير الخارجية الإيراني إلا أن هذا الأمر لم يتيسر بسبب وعكة صحية ألمّت به.

Good talks with Kuwaiti Crown Prince & FM. Praying for Emir's speedy recovery.



Stressed that Iran's proposal for Regional Dialogue Forum and non-aggression pact trumps reliance on extraneous actors.



After short stop in Tehran to brief President, embarking on Scandinavian tour. pic.twitter.com/wlo2LzcA9N — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2019

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وأكد ولي العهد الكويتي أن مصالح المنطقة فوق وأهم من أي شيء آخر، معلنا استعداد بلاده الدائم للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل الكويت، مساء أمس السبت، والتقى أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية كما التقى اليوم وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.