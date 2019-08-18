خبير لبناني: واشنطن تخسر أمام حزب الله حال كسر هذه القواعد  

قال المحلل السياسي اللبناني، وسيم بزي، إن التوقيت السياسي الذي أتت فيه زيارة الحريري لواشنطن لإبعاده عن عون وباسيل.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بعد الأزمة الداخلية والانقسام حول حادثة "قبرشمون" وبيان السفارة الأمريكية الداعم لوليد جنبلاط، وما يحكى عن ابتزاز لبنان بالتصنيف الذي سيصدر عن مؤسسة "ستاندرد أوف بورز"، في الثالث والعشرين من أغسطس/ آب الجاري، والذي سيجعل لبنان على أبواب دولة فاشلة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى " سبوتنيك "، اليوم الأحد، أن كل هذه العوامل والزيارة أتت لتسحب الحريري خطوة بعيدا عن الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل ، وخطوتين بعيدا عن حزب الله، ووضعه تحت ضغط ما سبق، أو اعتماده جسراً في المرحلة المقبلة لإعادة ترتيب المساكنة، بين محور الولايات المتحدة الأمريكية ومحور إيران في لبنان.

وتابع أن ما سبق ذكره سيجرى حال "إذا قدِّر للتفاؤل أن يفتح ذراعيه لأزمات المنطقة في المرحلة المقبلة، وهذا ما ستُظهره التطورات اللبنانية، وإعادة ترتيب الأولويات الداخلية في المرحلة المقبلة".

واستطرد بقوله:

أما بالنسبة للعقوبات الأمريكية المفترضة على حلفاء حزب الله، فهي حتى الآن ورقه في الفضاء الافتراضي، ولكن يجري صرفها في الواقع، حيث ثبت حتى الآن أن الحديث عن هذه العقوبات هو في إطار إثبات القدرة على امتلاك القوة الناعمة، وبالتالي الحضور القوي في الملف اللبناني.

وشدد المحلل السياسي اللبناني على أن الجانب الأمريكي يعرف جيدا أن لبنان هو ساحة تعايش ومساكنة في المنطقة، وبالتالي الجميع يلتزم بالخطوط الحمراء، وبقواعد الاشتباك السياسي المعمول بها، وأن كسر هذه القواعد يجعل حزب الله الرابح، وأمريكا هي الخاسر الأول.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، قد أجرى الأسبوع الماضي زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى خلالها كبار المسؤولين الأمريكين، للبحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

وكشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر خاصة أن النتائج الأولية للقاء الحريري ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ترجمة بدعم أمريكي متجدد للحكومة اللبنانية، وتأكيد الموقف الأمريكي في الحفاظ على استقرار لبنان.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أثنت على عمل مصرف لبنان وأداء المؤسسة العسكرية اللبنانية، كما أكدت الإدارة الأمريكية رغبتها دعم أمن لبنان ومد الجيش اللبناني بالمساعدات العسكرية، بالإضافة إلى سعيها التوصل الى حل بين لبنان وإسرائيل في ما خصّ ملف الحدود البرية والبحرية، وكذلك التأكيد على استمرار واشنطن في لعب دور الوسيط بين الطرفين.