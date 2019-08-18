بعد توزيع السجائر على بطاقة التموين… نائب عراقي: سنحاسب المتورطين

علق برلماني عراقي على أنباء تقول إن الحكومة العراقية توزع السجائر على العائلات ضمن مخصصاتهم التموينية، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن تقوم الحكومة بإضافة مواد غذائية للبطاقات التموينية.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد 18 أغسطس/ آب، مشيرة إلى قول النائب عن تيار الحكمة على البديري إن فرض سجائر "سومر" على المواطنين في الحصة التموينية بـ"البدعة الغريبة"، مشيرا إلى أنه سيسعى لاستضافة وزير التجارة محمد العاني وتوجيه سؤال له بشأن ذلك.

وأضاف البديري في تصريحات لـ"السومرية نيوز": "الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سجائر سومر على المواطنين بالبطاقة التموينية، أوقعت الحكومة نفسها فيه، وكان الأجدر بالحكومة إن كانت فعلا تدعي الحرص على دعم المنتوج المحلي، وأن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها البضائع المحلية بدل فرض السموم على المواطن.

وقال البديري: "كما يبدو فإن الفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالعجلات المفخخة وبما يفعله تنظيم داعش الإرهابي، فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية"، مضيفا: "قد نسمع مستقبلا بتوزيع المخدرات أيضا في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضا أحد الفاسدين".

واستطرد: "أصدر البرلمان في الدورة السابقة، قرارا بمنع التدخين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، واليوم تأتي الحكومة لتوزع السجائر إجباريا على المواطنين"، مشيرا إلى أن حدوث ذلك يعكس تناقضا غريبا.

يذكر أن بعض الأشخاص قالوا إنهم "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".