وظيفة في الأمم المتحدة للسعوديين فقط

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض، اليوم الأحد، عن توفر وظائف لمواطني المملكة بمسمى مدير العمليات الإدارية.

واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات فقط.

(للسعوديين و السعوديات فقط)

يعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض, المملكة العربية السعودية عن حاجته لشغل وظيفة مدير العمليات الإدارية

للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة الرجاء زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي https://t.co/jTqlTm4zjG

آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2019 — UNDP Saudi Arabia (@UNDPSaudiArabia) August 18, 2019

ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح البرنامج أن آخر موعد للتقديم هو يوم 31 أغسطس/أب الحالي.