وظيفة في الأمم المتحدة للسعوديين فقط

واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات فقط.
(للسعوديين و السعوديات فقط)— UNDP Saudi Arabia (@UNDPSaudiArabia) August 18, 2019
يعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض, المملكة العربية السعودية عن حاجته لشغل وظيفة مدير العمليات الإدارية
للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة الرجاء زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي https://t.co/jTqlTm4zjG
آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2019
ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح البرنامج أن آخر موعد للتقديم هو يوم 31 أغسطس/أب الحالي.
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