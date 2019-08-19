"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العديد من الجيش بإحباط هجوم شمال حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، إلحاق خسائر فادحة بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، خلال مواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، بأن الجيش اليمني نفذ زحفا مسنودا بغطاء جوي من التحالف العربي، باتجاه مواقع للجماعة غرب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة.

#المسيرة_عاجل | المصدر العسكري : عملية هجومية معاكسة واسعة للجيش واللجان على مواقع مرتزقة الجيش السعودي عقب كسر الزحف غرب جبل النار تم خلالها قتل وجرح العشرات منهم وإعطاب وتدمير آليتين — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 18, 2019

وأكد تمكن "أنصار الله" من كسر زحف الجيش عقب مواجهات استمرت 4 ساعات، نصبت خلالها الجماعة كمائن بعبوات ناسفة.

ووفقا للمركز، أوقعت المواجهات العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش، وأدت إلى إعطاب آليتين.

#المسيرة_عاجل | المصدر العسكري: انفجار عبوات ناسفة بآليتين محملتين بالمرتزقة وانفجار عبوات أخرى بمجاميع آخرين خلال كسر الزحف غرب جبل النار — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 18, 2019

في السياق ذاته، ذكر إعلام "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة قنصوا 4 جنود في مديرية حيران شمال غربي حجة، وأعطبوا رشاشاً عيار 12.7 ملم بعملية منفصلة في المديرية ذاتها.

#المسيرة_عاجل | #حجة: قنص 4 من مرتزقة الجيش السعودي في جبهة حيران — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 18, 2019

هذا وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية