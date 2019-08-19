عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الاثنين، بأن أكثر من ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو- سبوتنيك . جاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1039 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 362 لاجئا (109 نساء و185 طفلا) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 677 شخصا (203 نساء و185 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أشار المركز إلى أن 8 نازحين عادوا، خلال الـــ 24 الساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار في محافظتي، درعا ودمشق. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

ويذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.