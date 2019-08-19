الحوثي: دول "تحالف العدوان" على اليمن الـ17 بدأت تتلاشى

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، أن دول التحالف العربي في اليمن الـ 17 تلاشت ولم يبق إلا دولة أو دولتين.

وقال الحوثي، في كلمة له خلال مسيرة يوم الولاية في العاصمة صنعاء: إن "الشعب اليمني وقف في مواجهة طغيان العدوان وإرهابه وها هو يقف شامخا أمام الدول التي وقفت ضده"، مضيفا: "ها هي 17 دولة وقفت ضد شعبنا بدأت تتمزق وبدأت تتلاشى ولم يبقى إلا دولة أو دولتين، وبإذن الله سنتغلب عليها"، وذلك حسب قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة الحوثيين.

ولفت عضو المجلس السياسي إلى أن "الدول الأمريكية والأوروبية والدول التي تعادي الإسلام اليوم لا يمكن أن تقبل أبدا بثقافة الغير لأنها تريد نماذج أخرى من نوعية "أطع الأمير وإن قصم ظهرك"، أما من يرفض الظلم والطغيان والاستبداد ومن يقف في مواجه العدوان فإنهم لا يريدونهم لأنهم يحملون الحرية ونفس الإسلام ومعاني الإسلام".

وقال إن "الشعب اليمني حمل هذه الثقافة في مواجهة طغيان العدوان وإرهابه وها هو يقف شامخا أمام الدول التي وقفت ضده"، مضيفا: "نحن اليوم أمام طغيان عالمي أراد أن يكتسح ويستعمر وأن يركع الشعب اليمني".

وتقدم الحوثي بالشكر لما وصفهم "المجاهدين الأحرار في كل الجبهات وكل الساحات الذين وقفوا منذ اليوم الأول دون تراجع وصمدوا أمام طائرات العدوان التي قصفت المنازل ودمرت المستشفيات والمدارس".