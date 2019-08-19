عون يتحدث عن العقوبات الأمريكية على مقربين من "حزب الله"

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، إن بلاده لم تتلق أي أمر يتعلق بعقوبات أمريكية استهدفت شخصيات مقربة من "حزب الله".

وقال عون، بتصريحات صحفية أوردها حساب الرئاسة على "تويتر"، "لم نتبلغ أي أمر حول العقوبات الأمريكية على شخصيات قريبة من "حزب الله"، نافيا تعرض بيروت لضغوط أمريكية في هذا الصدد بقوله، "لا أمريكا تتدخل، ولا طبعنا يقبل بالضغوطات".

الرئيس عون: لم نتبلغ اي امر حول العقوبات الاميركية على شخصيات قريبة من حزب الله — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 19, 2019

​وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي فرض عقوبات على مسؤول أمني، ونائبين برلمانيين لـ"حزب الله" اللبناني.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" محمد رعد والمسؤول الأمني وفيق صفا والسياسي أمين شري وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية "اليوم، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

وبحسب البيان، فإن الوزارة حددت الأشخاص وهم "النائبين البرلمانيين أمين شري ومحمد رعد، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب وفيق صفا".

وتعتبر الولايات المتحدة "حزب الله" منظمة إرهابية.