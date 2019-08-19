مجلس الوزراء الأردني يصدر قرارات جديدة

وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، على عدد من القرارات المتعلقة باتفاقيات خارجية وآليات عمل محلية، بالإضافة إلى مناقشة بعض الحوادث والاعتداءات التي حصلت مؤخرا في الأردن.

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها في "تويتر" أن مجلس الوزراء الأردني وافق على عدد من مذكرات التفاهم وأقر تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية الصادرة استنادا لأحكام نظام المشتريات الحكومية لعام 2019.

وأورت الوكالة "مجلس الوزراء يوافق على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين الأردني والفلسطيني خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى الأراضي الفلسطينية على رأس وفد اقتصادي نهاية الشهر الماضي".

عاجل مجلس الوزراء يوافق على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين الأردني والفلسطيني خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى الأراضي الفلسطينية على رأس وفد اقتصادي نهاية الشهر الماضي#بترا #الاردن — Jordan News Agency (@Petranews) August 19, 2019

واضافت "مجلس الوزراء يوافق على "خطاب تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية بوزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية".

عاجل مجلس الوزراء يوافق على "خطاب تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية بوزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية"#بترا #الاردن — Jordan News Agency (@Petranews) August 19, 2019

وعلى صعيد آخر قالت "مجلس الوزراء يوافق على تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة، الصادرة استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019".

عاجل مجلس الوزراء يوافق على تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة، الصادرة استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019#بترا #الاردن — Jordan News Agency (@Petranews) August 19, 2019

وجاء في التغريدات "مجلس الوزراء يناقش الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيراً، وتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها حوادث فرديّة ولا تعكس قيم المجتمع الأردني الأصيلة، ولا تندرج ضمن منظومة الأخلاق العامّة الملتزمة".