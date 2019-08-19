سفير صنعاء في إيران يشن هجوما لاذعا على السفير البريطاني في اليمن

شن سفير حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة في صنعاء، لدى إيران، المعين مؤخراً إبراهيم الديلمي، اليوم الإثنين، هجوماً عنيفاً على سفير بريطانيا لدى اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن السفير الديلمي قوله: "السفير البريطاني لدى حكومة الفنادق أصيب بالزهايمر السياسي نتيجة طول بقائه خارج اليمن ونسي الكثير من الأعراف الدبلوماسية".

وأضاف "شكرا لأنكم أطلعتمونا أنكم إضافة للأمريكيين والسعوديين كنتم تعتمدون السفراء اليمنيين قبل تقديمهم أوراق اعتمادهم للبلدان المعينين فيها".

وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، علق في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، على تعيين الحوثيين سفير لدى إيران، قائلاً "الحكومة الشرعية فقط هي المعنية بتعيين سفراء"، مضيفاً أن "الحوثيين ليس لديهم إي حق بتعيين إي شخص. ليس لهذا الشخص إي منصب رسمي، وسوف لن نلتقي به".