العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

أصدر العاهل المغربي محمد السادس، عفوا عن 262 سجينا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"، التي يحتفل بها المغاربة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس / آب.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة العدل صدر مساء الاثنين، "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة تفضل الملك فأصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 262 شخصا".

وهذا هو ثالث عفو يصدره العاهل المغربي هذا الشهر، حيث سبق له أن أصدر عفوا عن 4764 سجينا بمناسبة عيد الجلوس، كما أصدر عفوا آخر عن 350 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.

العاهل المغربي يصدر عفوه السامي عن 262 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب - العرب tv | جريدة إلكترونية مغربية عربية https://t.co/GWWVuX1Vet — alarabetv (@eqtissadia) August 19, 2019

والمستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودين داخل السجون عددهم 217 سجينا وفقا لموقع "العرب"، وذلك على النحو التالي:

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 217 نزيلا.

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 6 أشخاص.

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 7 أشخاص.

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد.

– العفو من الغرامة لفائدة: 31 شخصا.

الملك يوجه خطابا الى المغاربة بمناسبة ذكرى ثورة 20 غشت؛؛؛

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الأمة، يوم غد الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.#المغرب #حول_المغرب pic.twitter.com/5PKtu8cL57 — حول المغرب🇲🇦 (@about_morocco) August 19, 2019

ومن المقرر أن يوجه العاهل المغربي خطابا إلى الشعب اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وفقا لما أعلنته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.