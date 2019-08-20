باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

رحبت إسرائيل بقرار باراغواي إدراج تنظيم ‎"حزب الله" اللبناني وحركة "‎حماس" الفلسطينية على قائمة الإرهاب إلى جانب ("داعش" و"القاعدة"- المحظوران في روسيا والعديد من الدول الأخرى).

القدس - سبوتنيك. وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان له، "أرحب بقرار رئيس باراغواي ماريو عبده بتعريف (حزب الله) و(حماس) على أنهما منظمتان إرهابيتان".

وأضاف نتنياهو، "إننا نعمل حتى تتخذ المزيد من الدول هذه الخطوة المهمة".

وزير الخارجية كاتس: "أهنئ رئيس باراغواي على القرار المهم بالاعتراف بحزب الله وحماس كمنظمات إرهابية. يساهم هذا الاعتراف في دعم الحرب الدولية المشتركة ضد إرهاب حماس وحزب الله وراعيتهما إيران. أحث المزيد من الدول على الانضمام إلى باراغواي والاعتراف بهذه المنظمات كمنظمات إرهابية" — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 19, 2019

من جانبه رحب أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهذه الخطوة، ودعا في تغريدة له على تويتر "دول العالم إلى ان تحذو حذو الباراغواي".

وشدد كاتس على، "أنه يتوجب على العالم أن يتكاتف في النضال ضد الإرهاب الذي تمارسه إيران واذرعها في أنحاء العالم".

وأفادت وكالة أنباء باراغواي الرسمية، يوم أمس الاثنين، بأن القرار ينص أيضا على تصنيف تنظيمي "داعش" و"القاعدة" كـ "منظمتين إرهابيتين عالميتين".

وقال وزير داخلية باراغواي، خوان إرنيستو فيامايور، إن "هذا القرار يلزم سلطات باراغواي بتعزيز الإجراءات لمكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة محاربة تمويله وتشديد الرقابة على تحويل الأموال".