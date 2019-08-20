الجيش السوري يقطع طرق الإمداد على مسلحي "النصرة" في ريف حماة الشمالي

أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر عسكري، أن الجيش السوري قطع طرق الإمداد على مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي امحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في ريف حماة الشمالي عقب قطع طريق فرعي بخان شيخون وطريق حلب دمشق الدولي.