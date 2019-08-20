السعودية تجهز مفاجأة لمواطنيها الشهر المقبل

أكدت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن إجازة اليوم الوطني للمملكة، ستكون أربعة أيام لأن يوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2019، الذي يسبق اليوم الوطني المقرر يوم الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، سيكون أيضا إجازة.

وأوضحت الوزارة المسؤولة عن الوظائف الحكومية في السعودية، في ردها على استفسار عبر موقع "تويتر"، أن "يوم الأحد سيعتبر إجازة لأنه يوم واحد يقع بين إجازتين رسميتين (يومي الجمعة والسبت (20 و21 سبتمبر/ أيلول 2019) يومي العطلة الأسبوعية، ويوم الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2019 عطلة اليوم الوطني).

وأضافت الوزارة أنه "بناء على ذلك، ستكون إجازة اليوم الوطني أربعة أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2019، على أن تكون العودة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر/ أيلول 2019".

@SaudiMCS

السلام عليكم استفسار اليوم الوطني يصادف يوم الاثنين ٢٤ محرم ، هل يكون يوم الاحد اجازه ايضا بمعنى الاحد والاثنين اجازه ؟ — وليد الوقيصي (@asaaad2010) August 19, 2019

وعليكم السلام

أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة

نسعد بتواصلك — وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMCS) August 19, 2019

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.