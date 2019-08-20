بشرى سارة للمغادرين عبر مطار بيروت الدولي

افتتح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، اليوم الثلاثاء، مرحلة التوسعة الجديدة في صالة المغادرة في مطار بيروت الدولي، معلناً عن أن هذه العملية تهدف إلى تسهيل دخول المسافرين وخروجهم من لبنان.

وقال الحريري إن "هناك أعمالا إضافية ستقوم بها الحكومة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمواكبة المسافر بأن تكون رحلته أمتع في مطار رفيق الحريري، لسوء الحظ تأخرنا وسبب لنا هذا الأمر خسائر".

وأضاف "يجب أن نطور المطار وأن نوسعه لمواكبة ازدياد عدد المسافرين من خلاله، علينا احترام المواطن اللبناني وسنشهد عملاً دؤوباً للحكومة في الأيام المقبلة".

ورداً على سؤال حول العقوبات الأمريكية قال الحريري "لست أنا من يحدد العقوبات الأمريكية، الحكومة الأمريكية واضحة في مقاربتها للأمور، لبنان هل هو بلد مستهدف؟ وعلاقتنا جيدة مع الولايات المتحدة ونتابعها بشكل حثيث وذهبت لهناك وكذلك جمعية المصارف ووفد نيابي كذلك الأمر".

وعن التقرير المرتقب بشأن تصنيف لبنان الإئتماني، لفت الحريري إلى "أننا نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف ووزير المالية والاقتصاد، وموازنة 2019 كانت جيدة بالنسبة لنا بالأرقام ويجب أن ننهي موازنة 2020 هذا العام قبل انتهاء المهلة الدستورية وهذا الأمر يعطي انطباعاً للمؤسسات المالية الدولية بأن لبنان جدّي في عمله".

هذا وشهد مطار رفيق الحريري الدولي في الأشهر الماضية أزمة ازدحام خانقة في صالات المغادرين والوافدين ما أدى إلى حدوث فوضى وإشكالات بين المسافرين وبين المسافرين والقوى الأمنية وتأخر بعض المسافرين عن الالتحاق بطائراتهم.