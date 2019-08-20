الرئيس السوري يقترح إنشاء مراكز لتعليم اللغة الروسية

طلب الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالنائب في البرلمان الروسي دميتري سابلين، بوضع حل لمشكلة عدم وجود مدرسين للغة الروسية في سوريا.

أشار المكتب الإعلامي لمنظمة "المحاربين القدماء" الروسية في بيان "أن الرئيس السوري بشار الأسد اقترح إنشاء مراكز لتعليم اللغة الروسية أو دورات لغوية لحل مشكلة عدم وجود مدرسين لهذه اللغة في سوريا".

وأكد المكتب أن الرئيس السوري، أشار إلى وجود مشكلة هي قلة عدد مدرسي اللغة الروسية في البلاد، مضيفاً أن عدد السوريين الذين يرغبون بتعلم اللغة الروسية في ازدياد، مقابل ذلك لا يوجد عدد كافٍ من المعلمين في سوريا، وبذلك من الصعب زيادة عدد الطلاب في الوقت الحالي، حسب المصدر.

وأضاف الأسد "هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في أن يواصل أبناؤهم التعليم في روسيا"

وطلب الرئيس السوري من نائب البرلمان الروسي، المشاركة في حل هذه المسألة، موضحا أن دمشق تدرك أن موسكو لا يمكنها إرسال معلمين إلى جميع المدارس في سوريا، لذا من الممكن دراسة إنشاء مراكز لتعليم اللغة الروسية في كل المحافظات السورية، أو تنظيم دورات تعليم اللغة الروسية للسوريين المبتدئين لتهيئتهم وتكوينهم من أجل تدريس الأطفال والطلاب.

كما أوضح الرئيس السوري أن ذلك يساهم في حل واحدة من المشاكل المهمة في الدول العربية، ألا وهي التبعية للغرب أو الوهابية أو الأفكار الإرهابية، بحيث يجسّد تعليم اللغة الروسية بديلاً ويساهم في عملية المصالحة.

في غضون ذلك، وعد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية، النائب الأول لمنظمة "المحاربين القدماء" دميتري سابلين، الرئيس السوري بدراسة هذه القضية في إطار مناقشة برنامج حزب "روسيا الموحدة".

هذا وقام ،سابلين، في وقت سابق بزيارة إلى سوريا، تم خلالها التخطيط لاجتماع مع رئيس الجمهورية بشار الأسد ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدة.