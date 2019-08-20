غريفيث: تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي

قال غريفيث اليوم الثلاثاء خلال إحاطة أمام مجلس الأمن إن "تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي ويجب العودة إلى الوضع الطبيعي لمنع تمزيق النسيج الاجتماعي، هذا يستدعي مضاعفة جهودنا".
وأضاف غريفيث "هناك ضرورة عاجلة لوضع حد للنزاع واستئناف الانتقال السياسي، وكل الخطوات التي ناقشناها هنا من قبل على مدار أشهر شهدت تأخيرات ولم تكن المهمة بالسهلة منذ بدأت عملي"، مؤكدا "لا وقت نضيعه وازدادت الرهانات المرتبطة بمستقبل اليمن والمنطقة والعالم بأكمله"
هذا وندد بالعنف الذي تشهده محافظات عدن وأبين والجهود "غير المقبولة" التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوم من الإمارات للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة، محذرا من إمكانية انتشار العنف وانتقاله إلى المحافظات الأخرى.
كما ندد المبعوث الأممي بالهجمات المتواصلة التي ينفذها عناصر" أنصار الله" على البنية التحتية السعودية.
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