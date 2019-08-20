نفوق مواشي سودانية تقدر بملايين الدولارات في السعودية

تأتي هذه الخسائر على خلفية تأخر دخول نحو 6 بواخر محملة بالأضاحي والهدي إلى المملكة السعودية.
نفوق مواشي سودانيه تقدر بملايين الدولارات#السودان #سوناhttps://t.co/tb2r6CEuIh pic.twitter.com/inH5bms2Du— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 20, 2019
وقال وافي لـ"وكالة السودان للأنباء":
إن السلطات السعودية احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع، رغم اكتمال كافة الإجراءات الصحية والبيطرية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 25 ألف رأس من الماشية، وتكبد المصدرين خسائر مالية ضخمة.
وطالب السلطات السودانية بمخاطبة السلطات السعودية، وجبر الضرر لتعويضهم عن الخسائر، وتكوين لجنة تحقيق لتوضيح تأخر إفراغ البواخر السودانية وحماية الصادرات السودانية.
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