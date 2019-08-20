نفوق مواشي سودانية تقدر بملايين الدولارات في السعودية

عبر مقرر شعبة المواشي السابق، خالد وافي، عن قلقه وأسفه لتضرر مصدري المواشي السودانية إلى المملكة العربية السعودية، وتكبدهم خسائر تقدر بملايين الدولارات.

تأتي هذه الخسائر على خلفية تأخر دخول نحو 6 بواخر محملة بالأضاحي والهدي إلى المملكة السعودية.

وقال وافي لـ"وكالة السودان للأنباء":

إن السلطات السعودية احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع، رغم اكتمال كافة الإجراءات الصحية والبيطرية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 25 ألف رأس من الماشية، وتكبد المصدرين خسائر مالية ضخمة.

وطالب السلطات السودانية بمخاطبة السلطات السعودية، وجبر الضرر لتعويضهم عن الخسائر، وتكوين لجنة تحقيق لتوضيح تأخر إفراغ البواخر السودانية وحماية الصادرات السودانية.