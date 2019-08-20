مدير الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل ما حدث قرب القاعدة الجوية في صلاح الدين

أعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان برهان، اليوم الثلاثاء، عن توجهه إلى القاعدة الجوية في محافظة صلاح الدين للوقوف على حيثيات الانفجار الذي وقع في المنطقة.

وقال برهان في تصريح للسومرية نيوز إن الحادث عبارة عن انفجار كدس للعتاد داخل مقر ملاصق للقاعدة "توجهت من بغداد إلى مكان حادث انفجار كدس العتاد داخل مقر تابع للحشد ملاصق لقاعدة بلد الجوية".

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أنها أرسلت فرقا للسيطرة على حادث الحريق الذي تعرض له كدس عتاد تابع للحشد الشعبي قرب قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

هذا وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان الحادث ناجم عن حريق أو قصف طال القاعدة ذاتها أو مقرا عسكريا للحشد الشعبي بالقرب من تلك القاعدة.

وقاعدة "بلد" الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقاً) أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كم شمال العاصمة بغداد، أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم.

وأصبحت قاعدة "بلد" مقرا لسرب طائرات "إف-16" المستوردة من الولايات المتحدة حيث استقبلت القاعدة أول دفعة من هذه الطائرات في يوم 13 تموز 2015.