البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني غدا

يؤدي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القسم، صباح غد الأربعاء 21 أغسطس / آب، أمام رئيس القضاء، ليتولى رئاسة المجلس السيادي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي.

وأعلن الكباشي، يوم 17 أغسطس، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، الذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

ومن الشهود الموقعين على المراسم، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. كما وقع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام المساعد للجامعة العربية خليل الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

يتبع...