اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" بصاروخ مطور محليا

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك": "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو-9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".
ودعا العميد سريع ما وصفه بـ"قوى العدوان أن تحسب ألف حساب عند دخولها الأجواء اليمنية"، مضيفا: "أن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا".
وأكد أن "الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم"، مضيفا: "أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية من دخولها الأجواء اليمنية".
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