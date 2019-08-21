تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة اسطنبول

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم الثلاثاء إن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في اسطنبول لمغادرة المدينة أو مواجهة الترحيل القسري.

وفي حديث تلفزيوني مع محطة "خبر ترك" في وقت متأخر أمس الثلاثاء قال صويلو إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 أكتوبر وإنه سيتم السماح للذين يغادرون اسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين، بحسب رويترز.

وقال الوزير إنه سيتم إعفاء الطلاب وعائلاتهم وكذلك الذين‭ ‬لديهم وظائف مسجلة رسميا في اسطنبول من إعادة التوطين.

وأضاف صويلو إن 347 ألف سوري في المجمل عادوا إلى بلادهم حتى الآن. وأضاف أن تركيا حددت أماكن خارج حدودها لاستضافة موجة هجرة محتملة من محافظة إدلب السورية.

وكانت إدارة إسطنبول قالت يوم 22 يوليو/تموز، أن اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عليهم العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية قبل 20 أغسطس/آب.

وتمت الإشارة، أن اللاجئين السوريين الذين لن يمتثلوا لهذا الأمر سيتم إرسالهم قسرا إلى المحافظات المعنية، وفي الوقت الحالي، إسطنبول لا ترحب باللاجئين.