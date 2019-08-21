سعودية ترد على سؤال إسرائيلي

علقت الناشطة الحقوقية السعودية، سعاد الشمري، على تغريدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، حول حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أنه "أكبر خدعة".

ونشر أدرعي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال فيها:"عندما ترون اسم حزب الله ماذا يخطر ببالكم؟"، وأرفق التغريدة بصورة لعلم الحزب.

وردت الشمري، على تغريدة المسؤول العسكري الإسرائيلي، قائلة: "أكبر خدعة باسم المقاومة، مكنت إيران ودمرت لبنان"، على حد تعبيرها.

اكبر خدعة باسم المقاومة .. مكنت #ايران ودمرت #لبنان — سعاد الشمري (@SouadALshammary) August 20, 2019

وكانت الشمري قد ظهرت في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، وأثارت بذلك جدلا وردود فعل واسعة بعد أن قالت إن "زيارة إسرائيل حلم للكثير من السعوديين والخليجيين".