تركيا تكشف عن "لقاء سري" عقد في سوريا

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن اجتماع تم في سوريا ضم مسؤولين أمريكيين بأعضاء في منظمة تصنفها تركيا كـ"جماعة إرهابية".

وقال صويلو إن مسؤولين أمريكيين (لم يسمهم) اجتمعوا بأعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، داخل سوريا قبل نحو أسبوعين، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وتابع خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة "خبرتورك"، أمس الثلاثاء، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوما في سوريا.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، وعلى دراية بمضمون اللقاء.

ولم يكشف وزير الداخلية التركية مضمون ما جرى خلال الاجتماع.