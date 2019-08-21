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14:04 21 أغسطس/ أب 2019
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    مختبر الدم

    فحص مليوني يطبقه العراق على مواطنيه لحمايتهم من مرض فتاك

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    يجري العراق فحوصات مجانية سنوية، لمكافحة أشد الأمراض فتكا بالبشر، والمتمثل بالنقص المناعي المزمن، من خلال برنامج وطني أنشأ أكثر من 24 قناة رصد في عموم المحافظات.

    علاج الإيدز
    © Sputnik . Sergei Veniavskiy
    حصيلة 33 عاما من "الإيدز" في العراق
    وأعلن الدكتور نزار عبد المهدي مدير المركز الوطني للإيدز التابع لوزارة الصحة العراقية، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن سبل وإجراءات يتبعها المركز للحد والقضاء على مرض النقص المناعي "الإيدز"، قائلا ً : 

    إن البرنامج الوطني للايدز في العراق، يقوم بعمليات الرصد للمرض عن طريق إجراء تحليل فيروس العوز المناعي لأكثر من 24 قناة رصد".

    وعدد عبد المهدي ما تنفذه قنوات الرصد هذه، إذ تقوم بفحص قناني الدم المتبرع به، وفحص ما قبل العمليات، وفحوصات الزواج، وفحص الوافدين والعمالة الأجنبية، وخدمة المشورة، والفحص الطوعي، وغيرها من قنوات الفحص.

    وأفاد عبد المهدي، أن هذه القنوات تقوم بفحص ما يقارب المليونين شخص داخل العراق سنويا، لافتا إلى أن البرنامج الوطني للإيدز يقوم بفعاليات تثقيفية، وتوعية حول طبيعة المرض، وطرق تجنب انتقال العدوى.

    وأكمل، كما يدرب البرنامج، كوادره العاملة فيه، وأيضا ً يتعاون بمختلف القطاعات مع الجهات، والوزارات الأخرى، بهذا الشأن.

    ولفت الدكتور مدير المركز الوطني للإيدز التابع لوزارة الصحة العراقية، إلى أن البرنامج يعمل على تقديم الدعم الطبي، والاجتماعي للمصابين، و عائلات المصابين، وأخيرا يقوم بعمليات المراقبة، والتقييم للمؤسسات الصحية العاملة في البرنامج بصورة دورية و منتظمة.

    وانفردت "سبوتنيك" بنشر حصيلة بعدد المصابين بمرض النقص المناعي "الإيدز" في عموم العراق، الموثقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى العام الجاري، بنسب يشكل الرجال الأكثر فيها لاسيما في العاصمة بغداد التي حلت الأولى بين المحافظات بالمرضى.

    باكستان
    © AP Photo / K.M. Chaudary
    "الإيدز" ينتشر في بلدة باكستانية بسبب الإبر المستعملة

    بلغ عدد المصابين بمرض الإيدز في العراق حتى الآن، أكثر من 400 إصابة، فيما سجل العامان الماضيان (2018-2017)، أكثر من 200 مصاب أغلبهم في جانب الرصافة من بغداد، ومن بينهم لم يستدل على عنوانه.

    وكشف مدير المركز الوطني للإيدز، الدكتور نزار عبد المهدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء 20 آب/أغسطس، أن عدد المصابين بمرض النقص المناعي "الإيدز"، الأحياء المسجلين حاليا، يبلغ 472 إصابة في عموم البلاد.

    وأفاد عبد المهدي، بأن عدد الوفيات الكلي المسجلة لحد الآن، من المرض، هي 304 حالة وفاة، منذ افتتاح البرنامج الوطني للإيدز في عام 1986.

    من جهته زود عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، مراسلتنا، بإحصائية تبين عدد المصابين بالإيدز في العراق خلال العامين الماضيين.

    وأعلن البياتي أن عدد المصابين بالإيدز خلال عام 2017، بلغ 96 مصابا موزعين على النحو التالي:

    بغداد الكرخ 23 مصابا، والرصافة 31 إصابة، و7 مصابين لم يستدل على عنوانهم ومن أي محافظة، ثم حلت كل من البصرة وبابل بعدد 5 مصابين في كل واحدة، وبواقع ثلاث إصابات في كل من: ديالى، وكربلاء، وكركوك، وواسط، والنجف، وأربيل.

    وأكمل البياتي: "سجلت محافظتا ذي قار، وصلاح الدين، حالتين فقط في كل منها، وحالة واحدة في كل من محافظات: ميسان، والديوانية، والأنبار، فيما لم تسجل محافظات: نينوى، والمثنى، ودهوك، والسليمانية، أي إصابة".

    علاج الإيدز
    © Sputnik . Sergei Veniavskiy
    ابتكار عقار يضع نهاية "الإيدز" ويمنع انتقاله عن طريق الجنس

    وتابع البياتي: "ارتفع عدد حالات المصابين في الإيدز خلال العام الماضي 2018، عن العام الذي قبله، لتصل إلى 124 إصابة بالمرض من بينها 9 إصابات لم يستدل عن عناوينها".

    وعدّد البياتي أعداد المصابين في المحافظات التي حلت فيها بغداد في المرتبة الأولى بواقع: 47 إصابة في الرصافة، و26 إصابة في جانب الكرخ.

    والبصرة ثانيا بعد بغداد، مسجلة 9 إصابات، بعدها كركوك 5 إصابات، والنجف، وأربيل، وكربلاء، والديوانية، بواقع 4 إصابات في كل واحدة منها، ثم بابل بثلاث مصابين، والديوانية مصابين إثنين، وإصابة واحدة في كل من : نينوى، وواسط، والمثنى.

    ونقل البياتي عن الإحصائية، عدم تسجيل أية إصابات بمرض الإيدز، في محافظات: ميسان، والأنبار، وصلاح الدين، ودهوك، والسليمانية.

    واختتم عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، حديثه، قائلا:

    "إن مرض عوز المناعة "الإيدز" أصبح اليوم مرض قابل للعلاج لكن يحتاج إلى كشف، وعلاج سريع، وكامل، وهو يحتاج ثقافة من المواطن، وزيادة الوعي الصحي في أداء الفحوصات الروتينية عند الزواج، والحالات الأخرى، وعدم تجاوزها، وأيضا يجب أن يكون هناك اهتمام من مؤسسات الدولة بتوفير الكشف السريع والعلاجات اللازمة، باعتبار أن تكاليفها باهظة الثمن، كما أن هذا المرض لا ينتقل فقط عن طريق الجنس كما هو شائع "وإن كانت إحدى الوسائل"، وإنما عن طريق نقل الدم، ووسائل الحقن، والجراحة غير المعقمة".

    ويعتبر مرض العوز أو النقص المناعي "الإيدز" من الأمراض المزمنة، يشكل خطرا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصوراً في الجهاز المناعي لدى البشر، ويسلب قدرة الجسم على محاربة، ومقاومة الفيروسات، الجراثيم والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي، فيجعل المصاب عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، منها السرطان، والالتهاب الرئوي، والسحايا وغيرها.

    انظر أيضا:

    حصيلة 33 عاما من "الإيدز" في العراق
    "الإيدز" ينتشر في بلدة باكستانية بسبب الإبر المستعملة
    ابتكار عقار يضع نهاية "الإيدز" ويمنع انتقاله عن طريق الجنس
    اعتقال طبيب بعد إصابة 90 شخصا بفيرس الإيدز في باكستان
    الكلمات الدلالية:
    الإيدز, العراق
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