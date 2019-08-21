بالفيديو... الشرطة المحلية تضبط طفلا يقود جرافة في لبنان

وأشارت المديرية العامة إلى أن "مخفر السعديات جنوبي لبنان نظم ضبطا بحق والد طفل قاصر يبلغ من العمر 6 سنوات كان يقود جرافة من نوع بوب كات".
بالفيديو: ما في فرق بين الـ FERRARI والـ BOBCAT— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 21, 2019
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وذكّرت المديرية، بأنها سبق وأن نظمت ضبطاً بحقّ سيارة "FERRARI" ظهرت في فيديو أثناء قيادتها من قبل طفل بعمر الـ 10 سنوات، معتبرةً، أنّ "القيادة من قبل القاصرين تكون النتيجة متساوية في خطورتها".
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