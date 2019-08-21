بالفيديو... الشرطة المحلية تضبط طفلا يقود جرافة في لبنان

نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو بعنوان: "ما في فرق بين الـFERRARI" والـBOBCAT".

وأشارت المديرية العامة إلى أن "مخفر السعديات جنوبي لبنان نظم ضبطا بحق والد طفل قاصر يبلغ من العمر 6 سنوات كان يقود جرافة من نوع بوب كات".

وذكّرت المديرية، بأنها سبق وأن نظمت ضبطاً بحقّ سيارة "FERRARI" ظهرت في فيديو أثناء قيادتها من قبل طفل بعمر الـ 10 سنوات، معتبرةً، أنّ "القيادة من قبل القاصرين تكون النتيجة متساوية في خطورتها".