عريقات يدعو اليابان إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم الحرب"

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأربعاء، اليابان إلى "اتخاذ مواقف سياسية قوية وصريحة في دعم فلسطين في المنابر الدولية، مثل إنزال العقوبات ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب المتواصلة والممنهجة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة".

وطالب عريقات اليابان، خلال لقائه بسفير اليابان لدى لبنان ماتاهيرو ياماغوشي بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكاشي أوكوبو، بمواصلة دعمها لوكالة "الأونروا" وبرامجها المتنوعة، "وخاصة في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الأكثر تهميشا وضعفا في لبنان وسورية، وحثها على إنجاح مؤتمر المانحين في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، والتصويت إلى جانب تجديد ولاية "الأونروا" في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".

وخلال لقاء عريقات بالسفراء، أطلعهم على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، مطالبا اليابان بتعليق تعاونها الاقتصادي مع إسرائيل "وخاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان بسبب استمرار إسرائيل في انتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني"، بحسب ما نشره موقع "منظمة التحرير الفلسطينية".

وحث عريقات اليابان على ترجمة مواقفها المدينة للاستيطان غير الشرعي من خلال اتخاذ موقف سياسي قوي يطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية.