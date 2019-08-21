بالفيديو... آخر تطورات قضية وافد عربي "أساء للذات الإلهية" في الكويت

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، بضبطها شخصا بتهمة التطاول على الذات الإلهية.

وفي آخر تطورات القضية أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل وافد لبناني يدعى أحمد حلوم، يعمل ”ميكاب ارتست“، بكفالة قدرها 500 دينار، وذلك بعد حجزه 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية ”الإساءة للذات الإلهية“؛ بحسب موقع "إرم نيوز".

#أمن_ومحاكم |

النيابة العامة تخلي سبيل وافد بكفالة 500 دينار بعد حجزه على ذمة التحقيق 4 أيام في قضية الاساءة للذات الالهية pic.twitter.com/N2jpZsgoPU — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 21, 2019

وتم إلقاء القبض على حلوم بعد نشره مقطع فيديو برفقة أشخاص آخرين وكان محتدما في نقاش بشأن صيام عرفة، حيث تبادل مع شخص آخر السباب، موضحًا وجهة نظره بأنه ”لا يريد الصيام بحجة غفران الذنوب، والأفضل الصيام بنوايا طيبة، وليس لارتكاب ذنوب وصيام عرفة بدعوى طلب الغفران".

الإعلام الأمني:



ضبط شخص تطاول على الذات الإلهية وإحالته إلى جهة الاختصاص pic.twitter.com/7MfLSyqeWo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 16, 2019

وفي وقت سابق أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد، سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 5000 دينار كويتي ما يعادل (16.500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية.

«الجنايات» تقضي بحبس المذيعة جورجيت أبو مراد سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار عن تهمة «التعدي على الذات الإلهية» pic.twitter.com/pGUJfP8jMM — الراي (@AlraiMediaGroup) May 1, 2019

وتشدد الداخلية الكويتية حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يسيئ إلى الذات الإلهية والدين الإسلامي.