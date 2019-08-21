إسرائيلي يرفع العلم السعودي في القدس

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة جاء فيها أن مواطنا إسرائيليا رفع العلم السعودي بدعوى مناداته للتطبيع بين الطرفين.
بالترجمة للعربية..— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2019
إسرائيلي يرفع العلم السعودي في أورشليم القدس قائلا: "كلي امل ان يتحقق السلام مع السعودية واتمكن من زيارتها فيما يتمكن السعوديون من زيارة اسرائيل"@yankihebrew pic.twitter.com/37SPKFx2Zc
ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن لسان هذا المواطن:
كلي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها، فيما يتمكن السعوديون من زيارة إسرائيل.
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