إسرائيلي يرفع العلم السعودي في القدس

رفع إسرائيلي العلم السعودي في مدينة القدس المحتلة، اليوم، بهدف التطبيع بين البلدين، السعودي والإسرائيلي.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة جاء فيها أن مواطنا إسرائيليا رفع العلم السعودي بدعوى مناداته للتطبيع بين الطرفين.

بالترجمة للعربية..

إسرائيلي يرفع العلم السعودي في أورشليم القدس قائلا: "كلي امل ان يتحقق السلام مع السعودية واتمكن من زيارتها فيما يتمكن السعوديون من زيارة اسرائيل"@yankihebrew pic.twitter.com/37SPKFx2Zc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2019

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن لسان هذا المواطن:

كلي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها، فيما يتمكن السعوديون من زيارة إسرائيل.