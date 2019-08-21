مراسل سبوتنيك: وحدات الجيش السوري تبدأ بالدخول إلى أحياء مدينة خان شيخون

بعد نحو 6 سنوات من سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" على المدينة، دخلت وحدات الجيش السوري للمرة الأولى منذ شهر آذار 2014 إلى أحياء مدينة خان شيخون جنوب إدلب.