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18:58 21 أغسطس/ أب 2019
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    رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

    من هو عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو رئيس أول جهة رسمية بعد الثورة "المجلس السيادي السوداني".

    والمجلس السيادي السوداني الذي تكون بموجب الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها "قوى الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري الانتقالي" الذي تولى مقاليد الأمور في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير في 12 من إبريل/ نيسان الماضي، بعد تنحي عوض بن عوف الذي لم يستمر في رئاسة المجلس سوى 24 ساعة فقط.

    مسيرته العسكرية

    رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
    © AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY
    بالفيديو... لحظة أداء البرهان لليمين رئيسا للمجلس السيادي في السودان
    عقبَ تخرجه من الكلية الحربية، عمل عبد الفتاح في العاصمة الخرطوم ضمنَ وحدات الجيش السوداني فضلًا عن مُشاركتهِ في جبهات القتال في حرب دارفور وكذا في جنوب السودان ومناطق أخرى، سافرَ فيما بعد إلى مصر ومن ثم إلى الأردن لتلقي دورات تدريبيّة في مجاله العسكري إلى أن عُيّن عام 2018 قائدًا للقوات البريّة للجيش.

    شغلَ عبد الفتاح البرهان عدة مناصب طيلة مسيرتهِ المهنيّة حيثُ بدأ كجندي رفقة قوات حرس الحدود ثم صار قائدًا لهذا الحرس فيما بعد قبل أن يصيرَ نائبًا لرئيس أركان عمليات القوات البرية، ثم رئيس أركان القوات في الجيش السوداني وذلكَ في فبراير/شباط 2018 .

    كما شغل منصبَ المفتش العام للجيش لفترةٍ من الزمن، بحلول 26 شباط/فبراير من عام 2019 وإبان الاحتجاجات العارمة التي عمّت البلاد والتي طالبت بإسقاط نظام عمر البشير؛ رَقّى هذا الأخير عبد الفتاح برهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول.

    حرب اليمن

    أشرفَ البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وذلك ضمنَ التحالف العربي الذي تقودهُ المملكة العربيّة السعودية منذُ عام 2015.

    مولده

    ولدَ عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان عام 1960 في قرية قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمالي السودان لأسرة دينية تُدين بالولاء للطريقة الختمية وهي إحدى الطرق الصوفية في السودان، وتعد الذراع الدينية للحزب الإتحادي الديمقراطي الذي تزعمه محمد عثمان الميرغني، درسَ البرهان المرحلة الإبتدائية والمتوسطة في مدارس قريته ثمّ انتقلَ في وقتٍ لاحقٍ إلى مدينة شندي ليُكملَ تعليمه قبل أن ينضم للكلية الحربية السودانية ضمنَ ضُباط الدفعة 31.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, المجلس السيادي في السودان, عبد الفتاح البرهان, السودان
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