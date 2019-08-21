Widgets Magazine
تسجيل
19:19 21 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019

    تحالفات الإقليم... ما تداعيات انضمام البحرين إلى التحالف الأمريكي في "هرمز"

    © REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    قالت واشنطن إن البحرين انضمت إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج.

    جاء ذلك في بيان صدر عن البنتاغون، يوم الاثنين، أمس الأول، أعلن عنه رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، ورحب من خلاله بانضمام مملكة البحرين إلى "المجتمع الدولي لبناء الأمن البحري".

    وعن أسباب إقدام البحرين على هذه الخطوة، وعواقبها على منطقة الخليج، واحتمال انضمام دول أخرى إلى التحالف الأمريكي، تحدّث لـ "سبوتنيك" خبراء من روسيا وإيران والدول العربية.

    عوامل انضمام البحرين إلى التحالف؟

    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
    © AP Photo / Evan Vucci
    الولايات المتحدة ترحب بقرار البحرين الانضمام إلى تحالف "تأمين الملاحة"
    اعتبر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط في البحرين، أمجد طه، خلال حديثٍ لـ"سبوتنيك" أن هذه الخطوة منطقية للغاية بالنسبة لحكومته، وأن "مملكة البحرين واحدة من الدول التي عانت ولا تزال من أفعال إيران سواء كان في المياه الإقليمية أو خارجها أو براً أو جواً، والذي لطالما هدّد أمن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير".

    وأضاف طه: "من الطبيعي جداً أن نجد مملكة البحرين تقف اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة إرهاب إيران، خاصة في المياه الدولية، كما أنه من الطبيعي أن تكون البحرين في أي تحالف يكافح الإرهاب"، على حد وصفه.

    كيف ستكون ردّة فعل الدول العربية الأخرى؟

    عبّر طه عن ثقته بردة فعل الدول العربية التي تكافح الإرهاب، معتبراً أنها ستكون إيجابية بشكل كبير، ومضيفاً: "قد يكون هناك دول أخرى، أو ميليشيات أو كيانات إرهابية في المنطقة، ستقف بكل تأكيد ضد أي تحالف يكافح ذيول هذه الأنظمة داعمة الإرهاب".

    بينما قال كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقية لدى المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، أندريه شوبريغين، لـ"سبوتنيك": "لن تردّ دول الخليج العربي على هذا بأي شكل من الأشكال، لأنه بالتأكيد تم الاتفاق على هذه الخطوة مع السعودية"، مضيفاً أن إسرائيل أعلنت استعدادها للانضمام إلى التحالف، لكنها لم تنضم بعد.

    وأضاف شوبريغين: " أعتقد أن اللاعبين الإقليميين لديهم شكوك بأن ترامب سيكون سعيداً إذا لم يذهب النفط الخليجي إلى أي مكان على الإطلاق، رغم أنه يقول العكس. وفي هذه الحالة سيتم حل المشاكل التالية المتعلقة بالصخور الزيتية في الولايات المتحدة لمدة طويلة".

    وأوضح أن دول الخليج العربي ليست في عجلةٍ من أمرها للانضمام إلى التحالف مع أوروبا، لأن البدء بحرب واسعة النطاق يعتبر خطراً كبيراً.

    هل تنضم دول عربية أخرى؟

    يعتقد الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري لوكيانوف، أن العديد من الدول يمكن أن تنضم إلى التحالف الأمريكي رغم أن هذا الاحتمال ضئيل، موضحاً: "هذا يتوقّف على مدى إلحاح الولايات المتحدة".

    وأضاف لوكيانوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بهذه الدول الكبيرة التي لها وزنها الجيوسياسي كالسعودية والإمارات، فإن ذلك يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكانهم تسوية عدد من المواقف الأخرى المثيرة للجدل، كما الوضع في اليمن الذي يتطلب اهتماماً أكبر منهم، لذلك يمكننا القول إنه فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي فإنه من غير المحتمل أن تدعم التحالف الأمريكي".

    وعن احتمال انضمام الدول العربية الأخرى، أردف الباحث الروسي: "من غير المرجح أن تدعم قطر التحالف، بينما قد تدعم سلطنة عُمان هذا التحالف تحت ضغط بريطاني، وهناك احتمال بانضمام السعودية".

    وشدّد لوكيانوف على أن "وقت اقتراح هذا التحالف غير موفق أبداً، واليوم، لا يحبّذ الوضع الجغرافي والسياسي في منطقة الخليج تشكيل تحالفات واسعة النطاق".

    بدوره أشار الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط في البحرين، أمجد طه، إلى أنه "لم تؤكد حتى الآن مشاركة دول معينة في التحالف، لكن إذا ما تأكدت المشاركات سيتم الإعلان عن ذلك، وستعلن كل الدول موافقتها بشكل رسمي، لكن ما يهم الآن هو مكافحة العدو الأول والوحيد في المنطقة للمواطن العربي وللمنطقة، وهو إيران"، على حد قوله.

    © REUTERS / AHMED JADALLAH
    أستراليا تنضم إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية الملاحة في مضيق هرمز
    وقال طه "بكل تأكيد هناك دول تقف مع التحالف الدولي، إن كانت المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو مصر، وهذه الدول ستشكل قوة لهذا التحالف، وهناك دول أوروبية ستشارك حيث هناك حديث عن بريطانيا والدنمارك وغيرها. ولا ننسى أن هذا التحالف يحمي الملاحة الدولية من الإرهاب، ورأينا كيف أن إيران استهدفت ناقلات السويد وليس الإمارات والسعودية فقط، إذاً إيران تهدد الملاحة الدولية، وما هذا التحالف إلا لحماية الملاحة الدولية والأمن الدولي".

    لإيران كلام آخر

    اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران، أمير الموسوي، خلال حديثٍ لـ "سبوتنيك" أن: "البحرين تضم أكبر قاعدة بحرية عسكرية أمريكية، وأن الأمريكيين والإسرائيليين يركزون هذه الأيام على البحرين، لأنها تبدو الدولة الوحيدة التي فقدت كل مقومات السيادة، من ناحية بيع القضية الفلسطينية في مؤتمر المنامة الذي فشل، ولأن إعلانها عن الانضمام جاء بطلب أمريكي واضح، بعد فشل الأمريكان في تشكيل هذا التحالف بسبب عدم تجاوب الدول الوازنة في المنطقة وفي العالم".

    وأضاف الموسوي "إلى الآن لا يوجد أي تجاوب لهذا التحالف، خاصة وأنه فقد مقوماته وأسبابه بعد حل المشكلة مع بريطانيا، بالإفراج عن السفينة الإيرانية في جبل طارق، وكذلك الجهد المبذول من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشكيل إقليمي بمشاركة الدول المجاورة".

    وأشار الباحث الإيراني إلى وجود إقبال من بعض الدول الرئيسية على هذا التحالف بقيادة إيران، كالعراق والكويت وقطر وسلطنة عمان، وهناك احتمال أن تكون الإمارات كذلك، حيث أنها أعطت مؤشرات إيجابية للالتحاق والتفاهم مع الحلف الجديد حسب بعض التسريبات، وكذلك هناك مؤشرات أيضاً على أن السعودية ستلتحق، وهذا يرتبط بزيارة الوفد السعودي القادم إلى طهران، حيث سيطرح الموضوع، واليوم وزير الخارجية الإيراني أعطى إشارة واضحة على أن التفاهم الإقليمي بات جاهزاً تقريباً.

    وتعليقاً على إعلان البحرين عن انضمامها للتحالف الأمريكي قال الموسوي: "إن البحرين الآن تغرد خارج السرب، بسبب سيرها بسرعة نحو التحالف، والتطبيع العلني مع إسرائيل، بسبب أزمتها الداخلية، حيث أن الأغلبية في البحرين لا تؤيد هذا التوجه".

    وتحدّث الموسوي عن أن المؤشرات لا تدل على أن أي دولة أخرى ستنضم إلى هذا التحالف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "فاشل نوعاً ما"، وإيران ترفضه، وتعتبر أي انضمام إليه "اعتداءً على السيادة الإيرانية، وستتعامل معه بهذا المنحى.

    وختم الموسوي "المسؤولون في إيران أكدوا أن أي تحالف خارج التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون تحالفاً عدائياً، وستتعامل معه إيران والقوات المسلحة بهذا المعنى، لذلك أعتقد أن الطرح الروسي سيكون هو البديل، باعتباره لاقى تجاوباً كبيراً في المنطقة".

    انظر أيضا:

    كوريا الجنوبية ترسل مدمرة قد تنضم إلى التحالف العسكري الأمريكي بمضيق هرمز
    بالفيديو...القوارب الإيرانية تطرد مدمرة بريطانية من مضيق هرمز
    تقرير: هذه الصعوبات تواجه أمريكا لتشكيل تحالف بحري في مضيق هرمز
    قائد عسكري إيراني: حرس الثورة أقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك