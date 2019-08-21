أنصار الله تطلق صاروخا باليستيا يستهدف غرفة عمليات التحالف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء 21 أغسطس/آب، استهداف غرفة عمليات تابعة للتحالف في جيزان، بصاروخ باليستي متوسط المدى.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، عن المتحدث باسم الجيش اليمني التابع لأنصار الله، العميد يحيى سريع، قوله: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على غرفة عمليات مشتركة تابعة للتحالف في صامطة بجيزان".

وأوضح أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية.

وأشار إلى أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه على غرفة العمليات المشتركة في صامطة بجيزان، خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات.

كما قال مصدر عسكري في أنصار الله، أنها أطلقت صاروخ من نوع "زلزال 1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي، غربي جبل النار قبالة جيزان.

يتبع...