الخارجية العراقية تعلق على ضرب مواطنة في مطار مشهد الإيراني

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد الإيراني.

بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف في بيان: "إن بلاده تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد".

وأضاف الصحاف، أن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".

الخارجية: نتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد-https://t.co/TDYE84YdpNالخارجية:_نتابع_باهتمام_بالغ_قضية_المواطنة_العراقية_التي_تعرضت_للضرب_في_مطار_مشهد — واع (@INA__NEWS) August 21, 2019

وتعرضت سيدة عراقية من أهالي محافظة النجف العراقية في الـ 18 أغسطس/ آب الجاري للضرب بمطار مشهد الدولي.