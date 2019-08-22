"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير ينفذ بعدد من طائرات قاصف "كا 2"عمليتين هجوميتين، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط".

وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية، فيما الأخرى استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة".

ووفقا للعميد سريع، "أصابت العمليتان أهدافها بدقة عالية".

وأشار إلى "أن الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر، وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى في صفوف المدنيين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.