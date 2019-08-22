ظريف يقدم وعدا... ويتحدث عن تسليح السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تسمح بأن يأخذوا منها حتى قطرة واحدة من حقها في مياه بحر قزوين.

وأضاف ظريف في كلمة له أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في النرويج: "إن عهد الجمهورية الإسلامية هو العهد الوحيد الذي لم ينقص فيه من أرض إيران شبر واحد لأن هذا العهد هو عهد الشعب"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وتابع: "إنني أشعر بالسرور لهذه الحساسية الفائقة التي يبديها مواطنونا تجاه قضايا بحر قزوين، وبطبيعة الحال فإن الذين يثيرون الدعاية السلبية في هذا المجال كاذبون".

وأضاف ظريف: "إنني أعد بأنني ما دمت حيا ومسؤولا لن أسمح بأن يأخذوا قطرة واحدة من حقنا في بحر قزوين، وكونوا على ثقة بأنه لو أردت أن أفعل أنا ذلك فإن الذين هم في مواقع مسؤولية أعلى مني لن يسمحوا بذلك، ولو أردنا كلنا أن نفعل ذلك فالشعب الإيراني لن يسمح به لأن الأمر هو الآن بيده".

وأكد: "لن نسمح بأن يكون شبر واحد من تراب ومياه إيران تحت تصرف الآخرين".

وعن سباق التسليح في الشرق الأوسط أكد ظريف أن جيران إيران يقتنون الأسلحة بمبالغ ضخمة، وقال: "انظروا إلى جيراننا، إذ أنهم جميعا ينفقون لشراء الأسلحة أكثر منا، فمثلا السعودية أنفقت العام الماضي 68 مليار دولار والإمارات 22 مليار دولار".

وتابع: "هنالك دول في منطقتنا تنفق على اقتناء الأسلحة الحديثة أضعاف ما ننفقه نحن، إلا أن الجميع يعلم بأن هذه الأسلحة لن تفيدهم في شيء يوم الحاجة والغربيون يعلمون ذلك أيضا".

وأضاف: "هنالك جار لنا يمتلك السلاح النووي إلا أن الطائرات الأمريكية المسيرة تدخل أجواءها بسهولة وحتى أنها تقوم بقتل الأفراد فيها".

وعن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران من قبل، قال ظريف: "كان بإمكان إيران إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي اخترقت الأجواء الإيرانية، بمنظومة "إس 300" أيضا، إلا أنها أسقطتها بمنظومة دفاع جوي وطني الصنع لتبثت بأننا لن نعتمد على أحد في الدفاع عن أنفسنا".