القوات العراقية تقتل 6 إرهابيين وتفشل هجوما انتحاريا لهم شرقي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، إحباط هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على فوج من الجيش العراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت الخلية "قد تبين أن من بين الإرهابيين الستة، أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته، في منطقة قره تبه بمحافظة ديالى".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.