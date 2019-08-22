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12:49 22 أغسطس/ أب 2019
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    الرئيس هادي خلال لقاء مع قيادات عسكرية من قيادات التحالف العربي والشرعية

    مسؤول يمني: الإمارات جزء أصيل من التحالف "رغم كل شيء"

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    العالم العربي
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    أثارت تصريحات وزير النقل في حكومة الرئيس هادي حول ضرورة مطالبة الإمارات الكثير من ردود الفعل حتى داخل الحكومة، ويرى مراقبون أن تلك التصريحات شخصية بعد أن بات أن هناك شبه تأكيد على رحيل الحكومة في أعقاب مفاوضات جدة مع الانتقالي الجنوبي.

    وصف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تصريحات وزير النقل حول تقديمه طلب للرئيس هادي بضرورة خروج الإمارات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأنه "كلام فارغ"، مشيرا إلى أن بيان الحكومة كان محددا.

    وقال المصدر: "البيان حمّل الإمارات بشكل واضح مسؤولية ما حدث في عدن"، مشيرا إلى أن الإمارات "رغم كل شيء هي جزء أصيل من التحالف وقدمت الكثير من الدعم سواء المادي أو المعنوي، كما أن دماء الإماراتيين سالت أيضا على أرض اليمن".

    وأكد المصدر أن هناك أصوات متطرفة في الحكومة لكنها لا تعبر عنها، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية التي سبقت عملية التفاوض في جدة قد تكون سقوفها مرتفعة من الجانبين، لكن هذا الأمر طبيعي في أي عملية تفاوض، لكن في النهاية تكون هناك حدود يتم التوافق عليها.

    وتمنى المسؤول أن يتم التوصل إلى نقاط توافق في أسرع وقت من أجل التخفيف من معاناة المناطق المحررة وغير المحررة، نتمنى أن لا يستمر الإرباك الحادث الآن فترة طويلة وهو ما تدركه دول التحالف وتعمل على الإسراع وإنجاز عملية التفاوض في جدة، وهذه المرحلة من الحوار مهمة جدا لتأكيد اللحمة الوطنية وأي خلافات يتم تجاوزها، وفي تقديري، إشراك قوى فاعلة على الأرض مسألة مهمة جدا لتعزيز الشرعية وليس العكس، لأن الجميع يشارك فيها ولا يتحكم فيها طرف على حساب الآخر.

    وأشار المصدر إلى أنه من غير الممكن الآن المساس بشرعية الرئيس هادي نظرا لرمزيتها بالنسبة للشرعية التي جاء على أساسها التحالف، لكن يمكن أن تكون هناك تعديلات في صلاحيات الرئاسة وبعض المستشارين أو تحييد بعض القوى.

    وسيطر مقاتلو المجلس الانتقالي على عدن بعد اتهامه "حزب الإصلاح"، الذي تعتبره الإمارات أحد أذرع جماعة "الإخوان المسلمين"، في هجوم صاروخي نفذته "أنصار الله" على قوات جنوبية هذا الشهر، وهو اتهام ينفيه الحزب.

    وأكدت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن دعوتها للإمارات لوقف دعمها لقوات المجلس الانتقالي.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التحالف العربي, الإمارات, اليمن
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