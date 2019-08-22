"العضو المتغيب" يؤدي اليمين الدستورية للانضمام إلى السيادي السوداني

أدى العضو المتبقي من المجلس السيادي الانتقالي السوداني اليمين الدستورية، اليوم، بعد عودته من الخارج.

ونشر حساب وكالة الأنباء السودانية "سونا" على فيسبوك صورا لمحمد الحسن التعايشي، وهو يؤدي اليمن الدستورية عضوا بالمجلس السيادي الانتقالي، أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في القصر الجمهوري، وبحضور عباس علي بابكر محمد رئيس القضاء، والفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وأمس أدى تسعة أعضاء من المجلس السيادي السوداني اليمين.

وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي، اليوم، بالقصر الجمهوري أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر.

والبرهان كان يشغل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الثلاثاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان.

وسيقود المجلس، الذي جاء بنا على توافق بين جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا.

والمجلس السيادي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت الماضي العسكريون والحركة الاحتجاجية، وسيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.