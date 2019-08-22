استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع للحشد الشعبي في العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد على أطراف العاصمة بغداد .

بغداد - سبوتنيك. وذكر الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني: "تمكنت الدفاعات الجوية للحشد الشعبي، الخميس، من استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 بالحشد في حزام العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد"، مبينا أن "دفاعات الجو للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية".

وفي وقت سابق، اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، القوات الأمريكية بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن يوم الخميس الماضي أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للبلاد ستقوم بإسقاط أية طائرة حربية تخترق الأجواء العراقية.

وأمر بفتح تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحري في انفجار مخازن العتاد في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع، داعيا إلى إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية والأجنبية.

يأتي ذلك، بعد انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي، الاثنين قبل الماضي، وتطاير صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى، وذكرت تقارير عدة أن طائرات إسرائيلية هي التي قصفته.