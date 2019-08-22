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22:43 22 أغسطس/ أب 2019
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    يدعون أن الإمارات تريد تقسيم اليمن... فما حقيقة ذلك وما مصلحتها منه

    FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
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    وسط اتهامات رسمية وهجوم إعلامي، ورد مضاد من الجهة الأخرى، بات يشعر الكثيرون من اليمنيين والمتابعون للأحداث في اليمن بشيء من الحيرة، وطرح عدد منهم تساؤلا "هل ترغب الإمارات فعليا في تقسيم اليمن؟".

    سبب طرح أي شخص مثل هذا التساؤل ليس مجرد تفجر الأحداث مؤخرا بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في عدن، بل هو ما سبقه من أحداث وما تلاه من توابع.

    تغريدات ضاحي

    ضاحي خلفان
    © Photo / YOUTUBE//خليجية
    "هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع
    والأحداث في بدايتها، ووتيرتها لم تزداد سخونة بعد، وكانت الاشتباكات محدودة بين مسلحي قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، خرج نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، بسلسلة من التغريدات، التي فهم الكثيرون منها أنها دعوة إلى تقسيم اليمن.

    إذ قال خلفان بتغريدات يوم 6 أغسطس/ آب، بعد ساعات قليلة من بداية الأحداث تقريبا، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "المنطق يقول إن أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال، وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب...هذا الواقع".

    وأضاف المسؤول الإماراتي "السلطة الشرعية أخذت شرعيتها والوقت أنهى هذه الشرعية في الواقع... اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض...هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين".

    وتابع خلفان "هادي يريد يأخذ زمنه وزمن غيره... مش ممكن من وجهة نظر أي إنسان عاقل".

    ​ودعا خلفان صراحة قبل أيام إلى إنهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه هادي، معتبرا ذلك "العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)".

    وعاد ونشر تغريدات أخرى بعدها بيومين في 8 أغسطس تحمل نفس المعنى تقريبا، وكررها أيضا يوم 12 أغسطس.

    وشدد نائب قائد شرطة دبي على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وقال في هذا الصدد "أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا...لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة...والله رأيي الشخصي".

    هجوم يمني

    قوبلت تلك التغريدات، بجانب ما كان يتم تداوله عن أن المجلس الانتقالي الجنوبي مدعوم من الإمارات، بموجة من الغضب العارمة من قبل الحكومة الشرعية في عدن، خاصة مع تصاعد الأحداث وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم المفاصل الرئيسية لعدن وأبرزها قصر "معاشيق".

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية "التمرد" في عدن
    وحملت الحكومة اليمنية الإمارات بصورة رسمية مسؤولية تفاقم الأحداث في عدن.

    قال وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، إن مجلس الوزراء يحمل فيه الإمارات التبعات والمسؤولية عن "التمرد" في عدن.

    وقال الحميري، عبر صفحته في "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، "مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا، ولأول مرة يضع النقاط على الحروف، ويحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كافة التبعات والمسؤولية وما يترتب عليه من جرائم ومآسي، وتشجيع للإرهاب والمنظمات الإرهابية، باعتبارها الداعم والممول والمشرف على هذا التمرد".

    وأضاف "هذا التمرد هيأت له ميليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة ودربتها وسلحتها بمختلف أنواع الأسلحة".

    كما نقلت الوكالة الرسمية "سبأ" مساء اليوم الثلاثاء بيانا لمجلس الوزراء اليمني أكد فيه على "مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن".

    وأضافت الحكومة "في ظل استمرار هذه الميليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يؤكد مجلس الوزراء تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه الميليشيات".

    كما طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

    رد إماراتي

    مدينة عدن جنوب اليمن
    © REUTERS / Fawaz Salman
    الإمارات تهاجم الحكومة اليمنية وترد على علاقتها بالاشتباكات المسلحة في عدن
    لم تصمت بدورها الإمارات على الهجوم اليمني ضدها، وأعربت الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن.

    وجددت الإمارات، عبر البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة، والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

    وأكد الشامسي على "قلق دولة الإمارات البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين".

    وأوضح أن "دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البناء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".

    ​ودعا كذلك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى ضرورة الارتكاز إلى "الحوار" كخيار أساسي بين المتصارعين في عدن، حتى تعود الأولوية الأولى في اليمن إلى التصدي إلى جماعة "أنصار الله" في صنعاء.

    مساعدة الجنوب

    وقال أنور التميمي، الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي في اليمن إن مساعدة الإمارات للجنوب لم تمكن من أجل استقلاله أو فك ارتباطه باليمن.

    وقال التميمي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "دولة الإمارات حريصة على تعزيز الأمن القومي العربي ضد التوسع الايراني والتركي، وكل ما قامت به عام 2015 يأتي في هذا السياق، فقد ساعدت المقاومين للتوسع الحوثي الايراني ومدتهم بالسلاح والإسناد المباشر".

    وتابع "حدث هذا في الجنوب كما حدث في مأرب أو الساحل الغربي أو حتى مأرب التي باتت إمارة إخوانية حاليا".

    وأوضح المحلل الجنوبي 

    "بمعنى أن الدعم الإماراتي للجنوب لم يكن بغرض مساعدتهم على فك الارتباط، ولكن لمساعدتهم على مواجهة مليشيات إيران وتأمين مناطقهم وبالتالي حماية الأمن القومي العربي".

    وتحدث التميمي عن المطالبات الجنوبية بفك الارتباط، قائلا "تلك مطالبات قديمة، تعود إلى بدايات إعلام الوحدة اليمنية في بداية تسعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى حد المواجهات المسلحة عام 1994، انتصر فيها الشمال بعدما استعان بآلاف الأفغان العرب".

    وأردف "ثانيا، مسألة فك الارتباط من عدمه، هذا شأن داخلي يقرره الجنوبيون فقط، وليس للإمارات موقفا مساندا أو رافضا للأمر".

    وقال 

    "كان للشيخ زايد رؤية استشرافية منذ عام 1994 عندما اجتاحت قوّات الشمال المسنودة بالأفغان العرب مدن الجنوب بدعوى الحفاظ على الوحدة اليمنية، حيث كان الشيخ زايد رافضا لمنطق فرض الوحدة بالقوة، لأنها ستجر كوارث وستجعل المنطقة المحكومة بقوة الحديد والنار، منطقة رخوة، للأطماع الخارجية، وهذا ما رأيناه حاليا حيث تتسابق كل من إيران وتركيا لمد نفوذها إلى الجنوب، عبر أذرعها المحلية، سواء في الحوثيين أو الإخوان المسلمين".

    كما تحدث المحلل الجنوبي عن الموقف السعودي من الجنوب، وهو موقف "مؤجل"، لا يمكن التنبؤ به، فهو لا مع أو ضد فك الارتباط.

    وتابع "السعودية تسعى أولا لتأمين حدودها مع الشمال، الذي بات مصدر إزعاج بعد السيطرة الحوثية عليها، السعودية تبحث عن قوة وطنية في الشمال تكون قادرة على ضبطه وبناء علاقات طبيعية مع الجوار".

    أما عن الدور الإماراتي في الجنوب، فقال التميمي "الإمارات أسهمت في تحرير الجنوب بصورة مباشرة، حيث دعمت إنشاء تشكيلات عسكرية بعد أن انهار ما يسمى بالجيش الوطني، وبما أن المزاج الشعبي الجنوبي مع فك الارتباط، بداهة أن يكون مزاج التشكيلات العسكرية الجنوبية كذلك، ونتيجة للفشل الذريع للشرعية اليمنية في إدارة المناطق المحررة فقد لجأ الجنوبيون إلى بدائل أخرى لإدارة مناطقهم، استشعر الجنوبيون أن كل الإنجازات العسكرية والانتصارات المحققة تظل عرضة للإنهيار ما لم تعزز بكيان سياسي يحميها فكان تكوين المجلس الانتقالي".

    وأردف

    "الدعم الإماراتي يأتي في إطار تعزيز الاستقرار في الجنوب والحفاظ على الانتصارات العسكرية وتسييجها وقطع الطريق على الحوثيين والإخوان المسلمين، الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي العربي".

    أما علي حسين البجيري، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، فشن هجوما على الإمارات، وقال إن لها أجندة خاصة في اليمن، بحسب قوله.

    وأدعى البجيري: "الإمارات أبرمت اتفاقية مع المخلوع علي عبد الله صالح قبل وفاته ومع ابنه أحمد علي عبد الله صالح المقيم منذ 5 سنوات في أبو ظبي، والتي أوعز صالح فيها للإماراتيين بالدخول في التحالف والبقاء في الجنوب، بحيث يقف إلى جانب الجنوبيين ويوعز لهم بالانفصال".

    وقال القيادي في الحراك الجنوبي "بالفعل دربت الإمارات وشجعت الانفصاليين وجعلتهم قوة على الأرض ومدتهم بالسلام ومونتهم بالمال، وأدخلوا طارق محمد عبد الله صالح إلى عدم وتم إقناع المجلس الانتقالي والحرس الرئاسي السابق سيتعاونون على ان تعمل الإمارات على انفصال الجنوب، وتسليم الشمال لابن علي عبد الله صالح، مع وعد الطرفين للإمارات بالجزر اليمنية أولها جزيرة سقطرى والجزر الأخرى، وتأجير ميناء عدن للإمارات 100 عام".

    انظر أيضا:

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