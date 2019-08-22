جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

تعتبر كفاءة سلاح الجو للدول عنصرا هاما في تحديد سير المعركة، إذ يمكن للجيوش بسيطرتها الجوية تحويل مسار الحرب على الأرض بشكل جذري.

بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط؛

تحتل مصر المرتبة الأولى في المنطقة في قائمة "غلوبال فاير باور" من حيث العدد، بـ1092 طائرة حربية متنوعة ، متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي في المرتبة الثانية بـ1067 طائرة حربية.

ووفقا لإحصائيات 2019، تشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 848 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الجزائر في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 551 طائرة متنوعة.

من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة بـ541 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ509 طائرات متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 457 طائرة، فيما احتل العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 327 طائرة، وجاءت المغرب في المرتبة العاشرة بعدد 291 طائرة متنوعة.

لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من الطائرات لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.