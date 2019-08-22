بعد حادثة إطلاق النار في تركيا... الملك سلمان وولي عهده يعلقان

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الخميس، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.

ونقل الخريجي، تمنيات القيادة السعودية له بالشفاء العاجل، كما اطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الدائم على المواطنين أينما كانوا، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

سفير #المملكة لدى #تركيا يزور المواطن الذي تعرض لهجوم مسلح في #اسطنبول ويؤكد:



خادم الحرمين وولي العهد حريصان على المواطنين السعوديين أينما كانوا. pic.twitter.com/Tca6VhXaZJ — أخبار عاجلة (@News_Brk24) August 22, 2019

وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أعلنت في 18 أغسطس/ آب الجاري، عن تعرض مواطنين أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في منطقة "شيشلي" في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، حيث حذرت من ارتياد منطقتي "تقسيم _ شيشلي" بعد غروب الشمس.