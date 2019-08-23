اليمن... نائب رئيس الانتقالي يعلن توقف المواجهات في محافظة شبوة التزاما بالتهدئة

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك عن توقف المواجهات في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بن بريك في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في "تويتر": "احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة والنظر في الحلول مع التحالف هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة والاكتفاء بالتأديب الذي حصل".

وأضاف بن بريك، إلى أنه، "في حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فلن نقف نتفرج التزام قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا وسيهب الجنوب كله لشبوة" حسب قوله.

وأشار إلى أنه "‏بينما وفد المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لايريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها.

ووجه بن بريك "دعوة عاجلة للتحالف بإرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسبب بتفجير الوضع هناك".

احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة والنظر في الحلول مع التحالف هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة والاكتفاء بالتأديب الذي حصل، وفي حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فلن نقف نتفرج التزام قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا وسيهب الجنوب كله لشبوة. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 23, 2019

وكانت مدينة عتق شهدت اندلاع مواجهات، مساء الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" إن مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة، دارت بين اللواء 21 ميكا التابع للجيش وقوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي والمدعومة من الإمارات، في مدينة عتق عاصمة شبوة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن المواجهات اندلعت عقب فشل لجنة سعودية في احتواء توتر بين الطرفين على خلفية رفض اللواء 21 ميكا طلب المجلس الانتقالي الانسحاب من مدينة عتق وتمكين النخبة الشبوانية من الانتشار والتمركز فيها بدلا عن اللواء.